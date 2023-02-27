Пенсионер из Гусь-Хрустального не получал жизненно важные лекарства

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Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению 73-летнего жителя города по вопросу нарушения его прав на льготное лекарственное обеспечение.

Установлено, что пенсионер состоит на учете в медицинской организации с диагнозами «псориаз», «псориатический артрит», «сахарный диабет 2 типа», «гипертоническая болезнь», и имеет право на льготное лекарственное обеспечение как по федеральной, так и по региональной льготе.

Для лечения тяжелых хронических заболеваний врачебной комиссией мужчине назначен жизненно необходимый лекарственный препарат, принимать который он должен непрерывно. Однако органами системы здравоохранения региона пациент нужным лекарством своевременно обеспечен не был, в связи с чем, был вынужден приобретать его самостоятельно, затратив на это более 160 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

Прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием о взыскании с департамента здравоохранения региона денежных средств, затраченных на покупку лекарств, возложении обязанности обеспечить мужчину жизненно необходимым лекарством и взыскании компенсации морального вреда.

Требования прокурора судом удовлетворены: пенсионер обеспечен лекарственным препаратом, денежные средства выплачены ему в полном объеме.