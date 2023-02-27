Владимирская икона стала одним из экспонатов на выставке в Санкт-Петербурге

Часть изображения иконы. Фото ВСМЗ.

Старинная икона из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника стала одним из экспонатов выставки в Санкт-Петербурге «Первая позиция. Русский балет». Выставка открылась в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади. Она рассказывает о развитии балетного танца в России.

Икона середины - третьей четверти XVI века «Благовещение», предоставленный по просьбе организаторов выставки Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, содержит изображение лебедя - птицы, давно ставшей символом русского балета. Точнее, там даже три лебедя, приближающиеся к источнику в виде фонтана. И это довольно редкая деталь для иконы. Происхождение мотива с лебедями, вероятно, связано с другими сюжетами богородичного цикла - Благовестием Анне, молящейся в саду, у источника, окруженного птицами и их птенцами, на которых указывает жалующаяся на свое неплодие Анна, и Рождеством Богоматери.

Фото ВСМЗ.

Образ происходит из Покровского монастыря в Суздале. Икона находится в постоянной экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Древнерусская живопись». Произведение было неоднократно востребовано на внутримузейных, внешних и международных выставках.