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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 7:28

Во Владимире фирму оштрафовали за взятку экс-главврачу «Красного креста»

Поставщик оборудования незаконно выиграл на электронных торгах
Алексей КОТМЫШЕВ
Городская больница скорой медицинской помощи Владимира

Городская больница скорой медицинской помощи Владимира

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, речь идет о ситуации, сложившейся в Больнице скорой помощи Владимира, где в 2019 году действовавший тогда главный врач Евгений Яскин получил взятку от поставщика рентгеновского оборудования в размере 1 миллион 750 тысяч рублей. Деньги передавались за содействие в победе на электронных торгах по поставке медоборудования. В том же обвинялся заместитель главврача БСП.

Впоследствии главврач и его заместитель были признаны виновными и осуждены, однако не ушла от наказания и компания ООО «ВТМ», которая и давала взятку.

По данному факту прокурор Владимира возбудил два дела об административных правонарушениях по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Компания была оштрафована на общую сумму 1,3 миллиона рублей.