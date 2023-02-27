Во Владимирской области 27 февраля коронавирус подтвержден у 72 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 27 февраля лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

18 случаев во Владимире, 12 - в Муромском, 10 - в Ковровском, 8 - в Юрьев-Польском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Александровском, по 4 - в Кольчугинском и Камешковском районах, 2 - в Суздальском, по 1 заболевшему в Радужном, Киржачсском и Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180846 случаев заболевания (50103 сл. в г. Владимире, 19560 сл. в Муромском, 21437 сл. в Ковровском, 6422 сл. в Петушинском, 8691 сл. в Кольчугинском, 11085 сл. в Александровском, 7260 сл. в Юрьев-Польском, 16178 сл. в Гусь-Хрустальном, 1742 сл. в Судогодском, 3605 сл. в Собинском, 2022 сл. в г. Радужный, 5907 сл. в Киржачском, 4167 сл. в Камешковском, 3331 сл. в Гороховецком, 4619 сл. в Меленковском, 6101 сл. в Вязниковском, 6268 сл. в Суздальском, 2348 сл. в Селивановском).