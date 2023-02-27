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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 6:54

В Камешково руководство компании обвинили в махинациях с получением субсидии

Деньги перечислялись в рамках национального проекта «Демография»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе оперативной работы был установлен факт мошенничества.

По версии следствия, в 2019 году местное акционерное общество заключило с Центром занятости населения города Камешково договор на обучение пяти сотрудников предпенсионного возраста в вузе Коврова по программе «Старшее поколение».

Вуз и компания заключили соглашение, по которому образовательное учреждение получило деньги. Однако выяснилось, что на самом деле сотрудники не обучались, свидетельств об окончании учебы не имели и нигде не расписывались, а документы вуз и компания сфальсифицировали.

Таким образом, 200 тысяч рублей субсидии от Центра занятости населения были получены незаконно. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование продолжается.