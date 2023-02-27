В Петушинском районе 75-летняя хозяйка пострадала во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.50 диспетчеры пожарной охраны получили вызов в поселок Санинского ДОКа, где горел дом №9 по улице Новая.

На место выехали восемь сотрудников МЧС на двух машинах, а также пожарная команда ИП Колобов в составе двух человек на одном автомобиле. К моменту прибытия расчетов дом горел по всей площади, так как вызов оказался поздним.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади 56 квадратных метров. В результате возгорания пострадала 75-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.