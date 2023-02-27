Во Владимире сотрудники трех банков спасли пожилых людей от мошенников

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники городского главка полиции Владимира наградили троих сотрудников банков, благодаря бдительности которых удалось сберечь деньги пожилых горожан.

Так, в конце января сотрудника банка известила участкового, что к ним в офис пришла взволнованная женщина, которая попросила обналичить более 1 миллиона рублей со своих счетов. Когда полицейские прибыли на место оказалось, что пенсионерке позвонил неизвестный и потребовал снять наличные.

Похожий случай произошел в другом банке, куда пришла 70-летняя женщина и попросила оформить кредит в 2 миллиона рублей. Оказалось, что ее ввел в заблуждение жулик, представившийся финансистом.

В третьем случае пожилой человек пытался оформить кредит в 500 тысяч рублей, и тоже не сделал это благодаря бдительности банковских служащих.

Все сотрудники банков, оказавшие помощь пожилым гражданам, получили благодарности от имени руководства полиции Владимира.