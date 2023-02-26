Владимир и Гусь-Хрустальный нейросеть превратила в изображения людей

Город Владимир в изображении нейросети. Фото взяты из телеграм-канала проекта.

Владимир уже попадал на картинки, нарисованные нейросетями, а вот другие города Владимирской области ранее как-то оставались в стороне. Однако автор проекта "Kir Sol_Нейросети" захватил не только столицу Владимирской области, но и Гусь-Хрустальный.

Город Гусь-Хрустальный. Фото взяты из телеграм-канала проекта.

Нейросеть превращает города в людей. Но не простых, а словно сошедших с иллюстраций мрачных сказочных произведений. Автор в телеграм-канале говорит, что ориентировался на произведения Роберта Сальваторе и Джорджа Мартина. В итоге, Владимир в изображении нейросети стал похож на богатыря или рыцаря. А Гусь-Хрустальный стал напоминать что-то среднее между алхимиком, ювелиром или гномом.

Фото взяты из телеграм-канала проекта.

В телеграм-канале автора нейросети можно найти кучу портретов на другие российские города, среди которых встречаются как города-миллионники, так и небольшие провинциальные центры.