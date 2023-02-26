Во Владимирской области в 2023 году отремонтируют три железнодорожных переезда

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В 2023 году на полигоне Горьковской железной дороги будут отремонтированы 349 переездов. В частности, капремонт ожидают и железнодорожные пути Владимирской области.

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, капитальный ремонт предусмотрен на трех железнодорожных переездах 33 региона: в деревне Нечаевская, в посёлке станции Сарыево, в селе Второво.

Капитальный ремонт предусматривает работы по замене и обновлению оборудования, дорожного покрытия, настилов, дорожных знаков и сигнальных столбиков.