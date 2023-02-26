Во Владимире прошел лыжный марафон памяти Алексея Прокуророва

Фото администрации города Владимира.

В эти выходные, 25 и 26 февраля в парке «Дружба» состоялся традиционный лыжный марафон памяти легендарного владимирского олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.

В субботу соревновались мальчики и девочки 9-16 лет на дистанциях 1, 5 10 и 20 км. В детской гонке на 1 км победу одержали Лев Лукин из Меленок и Виктория Распосиенко из Рязани. В детской гонке на 5 км сильнейшими были Семён Лебедев из Мурома и Мария Лисова из Кольчугино. Победителями лыжных гонок среди участников 2009-2010 г.р. на 10 км среди девушек стала Анастасия Клочкова из Мурома, а среди юношей — ее земляк Роман Маньков. В гонке на 10 км среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. стали Кирилл Мичурин из Мурома и Татьяна Ионова из Киржача. Лучший результат на 20 км у мужчин показал Сергей Крылов, воспитанник владимирской муниципальной СШОР №3, а у женщин — спортсменка из Владимира София Портакало.

26 февраля, прошли главные старты «Лыжни Прокуророва»: гонки на 30 и 50 км среди спортсменов от 17 лет и старше, а также «Марш малышей» на дистанцию 1 км, в котором участвовали юные спортсмены 5-8 лет.