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НовостиОбщество26 февраля 2023 9:17

Проект застройки территории возле парка "Дружба" отправили на доработку

Об этом заявил глава администрации города Владимира Дмитрий Наумов
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото администрации города Владимира.

Фото администрации города Владимира.

Главак администрации города Владимира Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале сообщил, что проект планировки территории между парком "Дружба" и сложившейся городской застройкой, представленный на общественных обсуждениях, необходимо отправить на доработку.

"В проекте должно быть учтено мнение всех заинтересованных сторон. Парк должен быть современным местом комфортного отдыха и занятий спортом для всех жителей города и гостей города Владимира", написал Дмитрий Наумов.

Напомним, что в начале февраля появилась информация, что в новом проекте планировки предполагается застройка территории лугопарка многоэтажными домами. Это вызвало серьезное неудовольствие у многих жителей города. Была создана петиция, которая собрала почти 9 тысяч подписей. А на общественных слушаниях представители администрации заверили, что в парке ничего строить не будут. Однако теперь проект отправляется на доработку.