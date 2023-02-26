Проект застройки территории возле парка "Дружба" отправили на доработку

Фото администрации города Владимира.

Главак администрации города Владимира Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале сообщил, что проект планировки территории между парком "Дружба" и сложившейся городской застройкой, представленный на общественных обсуждениях, необходимо отправить на доработку.

"В проекте должно быть учтено мнение всех заинтересованных сторон. Парк должен быть современным местом комфортного отдыха и занятий спортом для всех жителей города и гостей города Владимира", написал Дмитрий Наумов.

Напомним, что в начале февраля появилась информация, что в новом проекте планировки предполагается застройка территории лугопарка многоэтажными домами. Это вызвало серьезное неудовольствие у многих жителей города. Была создана петиция, которая собрала почти 9 тысяч подписей. А на общественных слушаниях представители администрации заверили, что в парке ничего строить не будут. Однако теперь проект отправляется на доработку.