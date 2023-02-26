Владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" опять сыграли вничью

Фото пресс-службы ФК "Торпедо".

В рамках подготовки к чемпионату России по футболу команды из Владимирской области - "Торпедо" и ФК "Муром" - провели товарищеский матч между собой. Кстати, за последние пару недель это уже второй матч между этими командами.

И, как сообщает пресс-служба футбольного клуба "Торпедо", во втором матче между этими командами снова был зафиксирован ничейный счет. "Торпедо" и "Муром" сыграли вничью 2:2.

"Перед игрой сразу восемь наших футболистов угодили в лазарет команды, поэтому ресурсы тренерского штаба чёрно-белых были ограничены. В основе вышли Ковешников, Поляков, Омаров, Перфилов, Чувилов, Горбачёв, Краснов, Абдуллин, Сасс, Далиев, Тимофеев. После перерыва на поле появлялись Скворцов, Шолох, Нестеров, Глинский", сообщили в "Торпедо".

Что касается хода матча, то игроки "Торпедо" дважды выходили вперед. Сначала в первом тайме отличился Максим Поляков, а во втором тайме забил Дени Далиев. Однако муромляне оба раза отыгрались. У них отличились Юрий Першин и Байжан Маделхан.