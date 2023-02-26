Во Владимирской области 26 февраля 2023 года коронавирусом заболели 76 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 16 сл. в г.Владимире, 10 сл. в Муромском, 13 сл. в Ковровском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Александровском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 6 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180774 случая заболевания (50085 сл. в г. Владимире, 19548 сл. в Муромском, 21427 сл. в Ковровском, 6422 сл. в Петушинском, 8687 сл. в Кольчугинском, 11080 сл. в Александровском, 7252 сл. в Юрьев-Польском, 16172 сл. в Гусь-Хрустальном, 1742 сл. в Судогодском, 3605 сл. в Собинском, 2021 сл. в г. Радужный, 5906 сл. в Киржачском, 4163 сл. в Камешковском, 3330 сл. в Гороховецком, 4619 сл. в Меленковском, 6101 сл. в Вязниковском, 6266 сл. в Суздальском, 2348 сл. в Селивановском).