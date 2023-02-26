Во Владимирской области нашли квартиры, в которых прописывали нелегальных мигрантов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что сразу в двух районах 33 региона выявили две так называемые "резиновые" квартиры. Одну в Александровском районе, вторую - в Киржаче.

В Александровском районе 55-летняя женщина направила в многофункциональный центр шесть уведомлений о прибытии к ней уроженцев среднеазиатских республик. Она планировала прописать их к себе, но по факту, нелегалы там не жили. За свои «услуги» женщина получила денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей от каждого иностранца. А в Киржаче мужчина фиктивно поставил на учет троих иностранных граждан, указав их местом проживания свой частный дом.

В обоих случаях полицейские выявили "резиновые" квартиры. Их владельцам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.