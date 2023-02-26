В Суздале на Масленицу ограничат движение на улицах города

. Фото: Александр УТКИН

26 февраля продолжатся масленичные гуляния на территории города Суздаля. Еще вчера в городе ограничивали движение транспорта. В воскресенье также будут перекрывать движение.

26 февраля с 9.00 до 19.00 движение будет ограничено по улице Ленина от перекрёстка улицы Ленина с улицей Нетёка до перекрёстка улицы Ленина с улицей Виноградова. Объехать данный участок можно будет по улицам Энгельса, Нетёка, Садовая, Калинина. Улица Васильевская будет закрыта для транспорта от перекрёстка улицы Васильевская с улицей Садовая до перекрёстка улицы Васильевская с улицей Ленина, объехать можно будет по улицам Садовая, Энгельса, Калинина, Виноградова.

Также важно помнить, что движение по улице Нетёка будет односторонним из центра города в сторону улицы Садовой. Будет ограничено движение по улицам Старая и Теремки. А улица Кремлёвская будет перекрыта.