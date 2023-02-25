Во Владимире масленичные гулянья состоятся во всех городских парках

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает администрация города Владимира, кульминация праздника Масленицы традиционно придется на воскресенье. В этот день гулянья пройдут во всех четырех парках города.

Так, в Центральном парке культуры и отдыха состоится программа «Царская масленица», Загородный парк приглашает гостей на «Прощеное воскресенье в деревне «Дуралеевка», в парке «Дружба» подготовлена интерактивная программа «Гуляй, Масленица», а в парке «Добросельский» состоится «Добрая масленица».

Во всех парках праздничные программы стартуют в 12.00. Как и всегда, здесь можно будет посмотреть выступления музыкальных коллективов, поучаствовать в хороводах и конкурсах и, конечно же, поесть блинов.