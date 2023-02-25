В Камешковском районе ликвидирован пожар в деревенском жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.35 диспетчеры пожарной охраны приняли вызов в деревню Брызгалово, где пламенем был объят дом №84.

На место ЧП выехали 14 сотрудников МЧС на четырех машинах. К их приезду горела открытым огнем часть крыши одноэтажного дома, также много дыма наблюдалось внутри.

Три звена газодымозащитников направились на разведку и тушение и, не дав огню разойтись по всему дому, ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.

От огня пострадал чердак, а также внутренняя отделка дома. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.