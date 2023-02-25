Во Владимирской области 26 февраля ожидается оттепель до +5 градусов

Во Владимирской области стало теплее Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Владимирский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 26 февраля в регионе ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах будет гололедица. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов по Цельсию, днем прогреется от 0 до +5 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В ночь на 27 февраля температура составит от -4 до +1 градуса, в то время как днем немного похолодает, и температура установится на значениях от -5 до -1 градуса. Ветер подует с запада со скоростью 7-12 метров в секунду ночью и до 5-10 метров в секунду днем.

В последний день зимы, 28 февраля, метеорологи обещают небольшой снег и облачность с прояснениями. Ночью станет холоднее — температура составит от -11 до -6 градусов, а днем прогреется до значений от -6 до -1 градуса по Цельсию. Ветер по-прежнему будет дуть с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица, так что пешеходам и водителям следует быть внимательнее и осторожнее.