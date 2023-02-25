В Киржачском районе сгорел деревенский дом на две квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.00 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в двухквартирном жилом доме, расположенном в деревне Песьяне на улице Центральная, 6 «в».

На место ЧП выехали 11 сотрудников Киржачского пожарно-спасательного гарнизона, включая двух представителей добровольной пожарной команды «Аленино» на одной машине.

К моменту прибытия первых расчетов одноэтажный дом горел открытым пламенем. Звено газодымозащитников приступило к тушению, и вскоре пожар был ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Сгорела крыша дома, внутренняя отделка и находившиеся внутри мебель и вещи. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.