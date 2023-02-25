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НовостиЗдоровье25 февраля 2023 7:15

Во Владимирской области за сутки подтвердилось 79 случаев коронавируса

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 25 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с 19 заразившимися, на втором Ковровский район с 14 новыми заболевшими, на третьем месте Муромский район, где подтвердилось восемь случаев.

В Александровском и Гусь-Хрустальном районах подтверждено по семь случаев заражения коронавирусом, в Киржачском и Гороховецком районах по четыре, в Камешковском и Вязниковском районах, а также в Радужном по три, в Селивановском районе два, в Петушинском и Кольчугинском районах по одному случаю.

В остальных муниципалитетах новых заражений за прошедшие 24 часа не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 180698 случаев заражения коронавирусной инфекцией.