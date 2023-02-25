Сотрудники Станции «скорой помощи» Владимира направили обращение Президенту

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Как сообщила председатель профсоюзной организации «Действие» Станции скорой медицинской помощи Владимира Екатерина Ашаева, очередное совещание с участием сотрудников станции министр здравоохранения региона Артем Осипов провел 22 февраля в закрытом режиме.

- Министр пытался убедить медработников, что их законно лишили 100 процентов стимулирующей выплаты за интенсивность в январе и что они слишком много получают за свою работу. Приведенные чиновником аргументы только усилили непонимание и возмущение работников станции, - сообщила Екатерина Ашаева.

Медработники сетуют, что от них требуют изменить коллективный договор в части выплаты «стимулирующих», хотя нужных документов для этого не предоставили. Фельдшеры, врачи, медсестры и водители направили письмо с сотней подписей Президенту России и губернатору Владимирской области.

В письме говорится, что на 350 тысяч жителей Владимира должно быть 35 бригад СМП, но по факту выходит гораздо меньше. При этом обещанную майскими указами зарплату в 88466 рублей для врачей и 53265 рублей для фельдшеров почти никто не получает. Медработники делают вывод, что их пытаются заставить работать на одну ставку, что приведет к еще большему сокращению бригад СМП. Они указали, что по факту зарплаты только упали, и попросили главу государства вмешаться в разрешение вопроса и создать специальную комиссию с участием самих сотрудников ССМП, прокуратуры и депутатов Заксобрания региона, а также выплатить все причитающиеся медработникам средства за январь и обеспечить полноценное финансирование «скорой помощи».