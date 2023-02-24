Прокуратура Владимирской области опровергла намерение блокировки YouTube

скрин со страницы YouTube

Владимирская прокуратура подала иск в суд о признании запрещенной интернет-информации. Среди сайтов, которые предлагается заблокировать, есть и видеосервис YouTube.

Однако в надзорном ведомстве заявили, что речь идет не о блокировке самого видеохостинга, а лишь определенной размещенной там информации.

"Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом", - цитирует ТАСС пресс-службу областной прокуратуры.