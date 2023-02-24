Во Владимирской области пройдёт специализированная ярмарка вакансий

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

28 февраля в 10 часов во Владимирской области откроется специализированная ярмарка вакансий, на которой жители региона смогут задать вопросы и пройти предварительные собеседования. Очное и онлайн участие подтвердили 9 работодателей из Владимира, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Коврова и Петушинского района.

В этот раз областные предприятия заявили более 300 вакансий для опытных работников и новичков. Требуются рабочие и специалисты технических и инженерных специальностей. Например, НПК «Автоприбор» необходимы инженер-конструктор, инженер-технолог и технические специалисты. Кольчугинский завод «Электрокабель» набирает оплётчиков проводов, волочильщиков, опрессовщиков, инженеров, токарей, наладчиков технологического оборудования и других технических специалистов. Завод трубопроводной арматуры в Гусь-Хрустальном предлагает работу для инженера-конструктора, станочников широкого профиля, формовщиков, программистов и других.

Ознакомиться с предложениями можно в филиалах Центра занятости населения Владимирской области: во Владимире – ул. Белоконской, 6А; в Гусь-Хрустальном – ул. Маяковского, 15; в Камешково – ул. Свердлова, 5А; в Кольчугино – ул. Володарского, 40А;

Следующая ярмарка вакансий состоится в марте.