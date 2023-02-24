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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 11:10

Во Владимирской области 80-летнюю пенсионерку будут судить за мошенничество

Женщина заявила, что ее ввели в заблуждение относительно законности совершенных сделок
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван ВИСЛОВ

7 марта Александровский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 80-летней жительницы Владимирской области. Пенсионерка обвиняется в трех эпизодах мошенничества, совершенных на территории Краснодарского края группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Решение об изменении территориальной подсудности принял Верховный суд РФ.

По версии следствия, ранее две пенсионерки в составе группы, другие участники которой пока не установлены, незаконно приобрели и продали недвижимость в Краснодарском крае. Женщина вину признала частично. Она заявила, что ее ввели в заблуждение относительно законности совершенных сделок.