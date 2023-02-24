В Вязниковском районе в ДТП погиб человек

фото с регионального сайта МЧС

24 февраля, в 4.30 на 290 км автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло ДТП.

По предварительной информации областного УМВД, 50-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «МАН» с полуприцепом, двигаясь по правой полосе движения, наехал на стоящий автомобиль «ДАФ» с полуприцепом под управлением 62-летнего водителя.

Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего. Однако от полученных травм водитель большегруза «МАН» скончался в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Вязниковском району проводят проверку дорожного происшествия.