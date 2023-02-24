Ковровские спасатели помогли врачам поднять 200-килограммового мужчину

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 февраля в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение, что необходимо помочь медикам в больничном комплексе. Нужно было транспортировать большого мужчину из одного отделения в другое. Мужчина тяжелый. Медицинский персонал не справляется. Госпитализировали его 6 человек.

-Выяснилось, что мужчина упал с кровати. Медицинский персонал не мог его поднять. Точный вес никто не мог назвать, но точно более 200 кг. Нас было всего двое. Помощи ждать было неоткуда, а мужчину нужно было переводить в отделение интенсивной терапии. Первые попытки не давали результата, но чуть позже, обвязав мужчину простынями, все-таки получилось поднять его на кровать и транспортировать в реанимационное отделение, - рассказал на своей странице сотрудник поисково-спасательного отряда Михаил Быков.