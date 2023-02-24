Пациента из Коврова перевезли в ожоговый центр Нижнего Новгорода на вертолете

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Первый в этом году вылет бригады санитарной авиации выполнен сегодня по маршруту ОКБ – Ковровская городская больница – Приволжский исследовательский медицинский университет.

21 февраля пациент поступил в городскую больницу города Коврова с ожогами второй и третьей степени. По стабилизации состояния было принято решение о переводе пациента в специализированное отделение ПИМУ.

Медицинская эвакуация была выполнена авиамедицинский бригадой отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ на санитарном вертолете.

Напомним, на территории ОКБ и ОДКБ были построены две вертолетные площадки. Вертолет санавиации оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.