Во Владимирской области 24 февраля коронавирус подтвержден у 75 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 февраля лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

17 случаев во Владимире, 11 - в Ковровском, 10 - в Гусь-Хрустальном, по 6 - в Муромском и Киржачском районах, по 5 - в Камешковском и Александровском районах, 4 - в Вязниковском, 3 - в Петушинском, по 2 заболевших в Радужном, Гороховецком и Меленковском районах, по 1 случаю в Кольчугинском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180619 случаев заболевания (50050 сл. в г. Владимире, 19530 сл. в Муромском, 21400 сл. в Ковровском, 6421 сл. в Петушинском, 8683 сл. в Кольчугинском, 11070 сл. в Александровском, 7247 сл. в Юрьев-Польском, 16157 сл. в Гусь-Хрустальном, 1742 сл. в Судогодском, 3605 сл. в Собинском, 2016 сл. в г. Радужный, 5901 сл. в Киржачском, 4154 сл. в Камешковском, 3324 сл. в Гороховецком, 4614 сл. в Меленковском, 6096 сл. в Вязниковском, 6264 сл. в Суздальском, 2345 сл. в Селивановском).