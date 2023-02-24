Во Владимирской области подорожает проезд по трассе М-12

фото с сайта регионального Правительства

Правительство России утвердило новые максимальные тарифы за проезд по платным федеральным трассам. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации.

Стоимость проезда за 1 километр для легковых автомобилей будет зависеть от того, как была построена трасса. Для дорог, которые создали в результате реконструкции или комплексного обустройства – 5 рублей; для трасс, построенных с нуля – 8 рублей; для искусственных сооружений – 29 рублей.

Плата вырастет и для грузовиков. Один километр для большегрузов по новым платным трассам будет стоить 14,25 рубля по отреставрированным участкам дорог; 25 рублей – по новым трассам; 91,5 рубля – по искусственным дорожным сооружениям.

Подорожание коснется и платной трассы М-12 Москва – Казань, которая проходит в том числе и по Владимирской области. Исходя из этого становится ясно, что проезд по платной трассе М-12 Москва – Казань, которая проходит в том числе и по Владимирской области, вырастет с 3 до 8 рублей за 1 км для легковых машин. Сейчас стоимость для легковушек составляет 229 рублей, а для грузовиков – 687 рублей.

Документ вступит в силу через 10 дней после опубликования.