В Меленках житель Мурома осужден за дебош в пассажирском поезде

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор 40-летнему муромлянину, обвинявшемуся в хулиганстве на железнодорожном транспорте, связанном с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.

Судом установлено, что ночью 24 мая при посадке в поезд сообщением «Первомайск — Москва» данный мужчина проигнорировал требование начальника поезда, просившего предъявить паспорт, оттолкнул проводника и ворвался в вагон.

А уже в пути следования, когда состав проезжал через территорию Меленковского района, нетрезвый мужчина принялся оскорблять грубыми нецензурными словами пассажиров и членов поездной бригады.

На этом буян не успокоился — когда начальница поезда предупредила его, что за свое поведение мужчину снимут, он набросился на нее, ударил по лицу, а затем схватил за волосы и сорвал служебный видеорегистратор. Наконец, буяна скрутили двое других пассажиров, связав его простыней и передав по станции Вековка наряду полиции.

Суд признал дебошира виновным и приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей.