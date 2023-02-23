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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 12:24

Во Владимире во время пожара в многоэтажном доме эвакуировано 25 человек

ЧП случилось днем 23 февраля в микрорайоне Юрьевец
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.39 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о пожаре, происходящем в доме №1 «б» по улице Михалькова микрорайона Юрьевец.

На место выехали 22 сотрудника Владимирского пожарно-спасательного гарнизона на семи пожарных машинах.

К моменту прибытия первых подразделений из окна пятого этажа девятиэтажки валил дым. Два звена газодымозащитников направились внутрь на разведку и тушение. Из дома эвакуировали 25 человек, в том числе пять детей. А вскоре очаг возгорания обнаружили в одной из квартир. Пожар быстро локализовали и потушили на площади 4 квадратных метра. Сгорели вещи, мебель и отделка квартиры. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.