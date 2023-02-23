В Александровском районе парень совершил 15 краж из сетевых магазинов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Александровского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по многоэпизодному уголовному делу, возбужденному по фактам повторных мелких краж, а также покушения на такие кражи.

Обвиняемым по делу проходил 25-летний парень из числа местных жителей. По версии следствия, ранее его уже штрафовали по административной статье за мелкую кражу, но это его не остановило. По версии следствия, в обшей сложности с августа по ноябрь молодой человек совершил 15 краж продуктов и бытовой химии из сетевых магазинов, расположенных на территории Александровского района. Общая сумма ущерба составила 38 тысяч рублей. Сам парень вину полностью признал.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Александровский городской суд.