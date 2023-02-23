Во Владимирской области за сутки подтверждено 77 заражений коронавирусом

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в суточной сводке стоят Владимир и Ковровский район, в которых зарегистрировано по 12 новых заражений. На втором месте Муромский район с 11 случаями. На третьей строчке Гусь-Хрустальный район, где заболело еще восемь человек.

В Александровском и Петушинском районах подтверждено по шесть новых случаев коронавируса, в Меленковском районе пять, в Киржачском районе четыре, в Камешковском районе три, в Кольчугинском, Вязниковском и Селивановском районах по два, в Гороховецком районе один случай. В остальных муниципалитетах новых заражений не выявлено.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 180544 случая заражения коронавирусом.