В Суздале жители соседнего региона задержаны за хранение наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Суздальского района возбудили уголовное дело по факту хранения наркотиков. В преступлении обвиняются 35 и 37-летние жители соседней области.

Мужчин оперативники задержали в середине февраля на территории района. В их «Ладе» обнаружили сумку, в которой находились два свертка — один из бумаги, другой из полиэтилена.

Впоследствии эксперты установили, что в них находилось несколько разовых доз мефедрона. Теперь полицейские устанавливают каналы, по которым мужчины приобрели наркотики. Расследование продолжается.