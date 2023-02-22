Во Владимире состоялся митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает горадминистрация Владимира, в Патриотическом сквере Владимира 22 февраля состоялся митинг-концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества.

На нем присутствовали губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель регионального Заксобрания Владимир Киселев, мэр Владимира Дмитрий Наумов, руководители силовых ведомств, представители различных организаций и простые жители города.

Руководство города и области выступило с торжественными и поздравительными речами, после чего перед собравшимися состоялось выступление творческих коллективов и известных владимирских артистов.