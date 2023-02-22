В Киржаче местный житель отправился в колонию за убийство приятеля

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Киржачский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по факту убийства.

Суд установил, что 7 сентября 2022 года между нетрезвым местным жителем и его приятелем, с которым они систематически пили алкоголь, произошла ссора.

Будучи недовольным случившимся конфликтом, киржачанин принялся избивать приятеля руками и ногами, нанося удары по телу. От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сам ранее судимый гражданин вину признал и раскаялся в совершенном поступке. С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.