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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 13:48

В Киржаче местный житель отправился в колонию за убийство приятеля

Преступление было совершено в сентябре минувшего года
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Киржачский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по факту убийства.

Суд установил, что 7 сентября 2022 года между нетрезвым местным жителем и его приятелем, с которым они систематически пили алкоголь, произошла ссора.

Будучи недовольным случившимся конфликтом, киржачанин принялся избивать приятеля руками и ногами, нанося удары по телу. От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сам ранее судимый гражданин вину признал и раскаялся в совершенном поступке. С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.