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НовостиОбщество22 февраля 2023 13:36

Во Владимире 23 февраля сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки

В праздничный день запланированы рейды на дорогах областного центра
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 23 февраля сотрудники специализированной роты ДПС регионального Управления ГИБДД проведут сплошные проверки автомобилистов, в ходе которых будут останавливать все машины в потоке без исключения.

Как и обычно, в первую очередь рейды нацелены на выявление пьяных водителей. Аналогичные мероприятия продолжатся в других уголках региона. Накануне в городском Отделе ГИБДД Владимира добавили, что в грядущие праздники в областном центре может состоятся даже не один, а два подобных рейда.