Во Владимире 23 февраля сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 23 февраля сотрудники специализированной роты ДПС регионального Управления ГИБДД проведут сплошные проверки автомобилистов, в ходе которых будут останавливать все машины в потоке без исключения.

Как и обычно, в первую очередь рейды нацелены на выявление пьяных водителей. Аналогичные мероприятия продолжатся в других уголках региона. Накануне в городском Отделе ГИБДД Владимира добавили, что в грядущие праздники в областном центре может состоятся даже не один, а два подобных рейда.