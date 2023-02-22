В Петушках осужден водитель квадроцикла, сбивший инспектора ДПС

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Петушинским районным судом вынесен обвинительный приговор мужчине, обвинявшемуся в применении насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось 29 сентября 2022 года на трассе М-12, когда сотрудники ГИБДД остановили квадроцикл, водитель которого оказался пьян.

Суд установил, что мужчина на квадроцикле был остановлен в 14.05. При попытке проверки документов он резко вскочил на свой транспорт и дал по газам, в результате чего сбил одного из инспекторов ДПС, упавшего на асфальт. В результате полицейскому был причинен легкий вред здоровью.

Сам водитель свою вину полностью признал как в ходе следствия, так и в суде и искренне раскаялся в совершенном поступке.

С учетом степени общественной опасности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.