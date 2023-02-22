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НовостиОбщество22 февраля 2023 12:21

В Коврове на неделю ограничат движение через Павловский мост

Работы на путепроводе продолжаются
Алексей КОТМЫШЕВ
Павловский мост в 2022 году

Павловский мост в 2022 году

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает администрация города Коврова, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонта Павловского моста, проходящего над железной дорогой, принято решение с 22 по 28 февраля ограничить по нему движение пешеходов и транспорта в определенные часы.

Так, утром мост закроют с 9.00 до 12.00, а вечером движение через путепровод прекратится с 20.00 до 24.00. Водителей и пешеходов власти города оружейников просят заранее выбирать альтернативные маршруты.

Напомним — капитальный ремонт Павловского моста на проспекте Ленина в Коврове стартовал в 2022 году. Если все пойдет по плану, работы должны завершиться в ноябре 2023 года.