В Коврове на неделю ограничат движение через Павловский мост

Павловский мост в 2022 году Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает администрация города Коврова, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонта Павловского моста, проходящего над железной дорогой, принято решение с 22 по 28 февраля ограничить по нему движение пешеходов и транспорта в определенные часы.

Так, утром мост закроют с 9.00 до 12.00, а вечером движение через путепровод прекратится с 20.00 до 24.00. Водителей и пешеходов власти города оружейников просят заранее выбирать альтернативные маршруты.

Напомним — капитальный ремонт Павловского моста на проспекте Ленина в Коврове стартовал в 2022 году. Если все пойдет по плану, работы должны завершиться в ноябре 2023 года.