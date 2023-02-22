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НовостиСпорт22 февраля 2023 11:54

Владимирская спортсменка заняла третье место в этапе Кубка России по зимнему триатлону

Соревнования прошли в Рязани
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

В Рязани состоялся Этап Кубка России, Всероссийские и областные соревнования по зимнему триатлону. В соревнованиях приняли участие триатлеты из 11 регионов нашей страны.

Мужчины и женщины преодолели дистанции 4 км бегом, 6 км на велосипеде и 6 км на лыжах. У юниоров и юниорок, юношей и девушек дистанции были короче - 2 км бег, 3 км велогонка и 3 км лыжная гонка.

Владимирская спортсменка Ольга Черемисинова заняла третье место в этапе Кубка России. По результатам этого этапа Ольга занимает первое место в Кубке России 2023 по зимнему триатлону с результатов 181 очков.