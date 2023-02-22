Во Владимирской области капремонт проведут на трех переездах ГЖД

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Горьоквская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», на 2023 год запланирован ремонт в общей сложности 349 железнодорожных переездов, причем на шести из них предусмотрен капитальный ремонт.

Конкретно во Владимирской области капитальному ремонту подвергнут сразу три переезда — в деревне Нечаевская, в поселке станции Сарыево и в селе Второво.

Железнодорожники заменят и обновят оборудование, а также настилы и дорожное покрытие. Сигнальные столбики и дорожные знаки тоже подлежат замене.