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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:51

Во Владимирской области капремонт проведут на трех переездах ГЖД

Работы проведут в течение 2023 года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Горьоквская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», на 2023 год запланирован ремонт в общей сложности 349 железнодорожных переездов, причем на шести из них предусмотрен капитальный ремонт.

Конкретно во Владимирской области капитальному ремонту подвергнут сразу три переезда — в деревне Нечаевская, в поселке станции Сарыево и в селе Второво.

Железнодорожники заменят и обновят оборудование, а также настилы и дорожное покрытие. Сигнальные столбики и дорожные знаки тоже подлежат замене.