Во Владимирской области нашлись нарушения на 68 железнодорожных переездах

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Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, на территории региона была проведена проверка соблюдения требований законодательства при содержании и эксплуатации железнодорожных переездов.

Владимирской транспортной прокуратурой было проверено в общей сложности 68 железнодорожных переездов, в том числе тех, что находятся на путях четырех коммерческих компаний.

В ходе мероприятия установлено, что на переездах во Владимире, Муроме и Гусь-Хрустальном не выполнен ямочный ремонт асфальта, отсутствует дорожная разметка, направляющие ограничительные столбики пришли в плохое состояние. В некоторых местах у переездов скопились валы снега, ограничивающие видимость.

По результатам проверки руководителям пяти организаций, которым подведомственны переезды, были внесены представления. Также на руководителей этих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте».

Материалы дел направлены в территориальное управление Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой.