В прошлом году во Владимире введено в два раза больше жилья

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В 2021 году во Владимире было введено в эксплуатацию 161,5 тысяч кв. м жилья, в том числе 101,3 тысячи кв. метров в многоквартирных домах и 60,2 тысячи кв. метров в формате индивидуального жилищного строительства.

По итогам 2022 года эти показатели во Владимире были увеличены более чем в 2 раза - до 368,1 тысячи кв. метров. Из них ввод жилья в многоквартирных домах составил 306,3 тыс. кв. метров, в домах ИЖС - 61,8 тыс. кв. метров.

Дмитрий Наумов особо отметил, что в своем Послании Федеральному Собранию президент анонсировал инвестиции в сферу строительства и развития ЖКХ в ближайшие 10 лет на уровне 4,5 трлн рублей. Поэтому для поддержки темпов жилищного строительства город Владимир должен участвовать в профильных федеральных и региональных программах.