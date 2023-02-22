Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 февраля 2023 10:07

Во Владимире суд взыскал с хозяйки «резиновой квартиры» 110 тысяч рублей

Такова сумма незаконного дохода от нелегального бизнеса
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Александр БОЙКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверочных мероприятий, проведенных надзорным ведомством Владимира, был установлен факт того, что местная жительница за деньги ставила на миграционный учет иностранцев, указывая местом пребывания свою квартиру.

По факту фиктивной постановки на учет иностранцев было возбуждено уголовное дело. Мировой суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в 220 тысяч рублей.

После этого прокуратура обратилась в тот же суд с иском к осужденной даме, потребовав взыскать с нее всю сумму незаконно полученных доходов, которая составила 110 тысяч рублей.

Суд требование надзорного ведомства удовлетворил. Решение в законную силу еще не вступило.