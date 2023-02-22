Во Владимире суд взыскал с хозяйки «резиновой квартиры» 110 тысяч рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверочных мероприятий, проведенных надзорным ведомством Владимира, был установлен факт того, что местная жительница за деньги ставила на миграционный учет иностранцев, указывая местом пребывания свою квартиру.

По факту фиктивной постановки на учет иностранцев было возбуждено уголовное дело. Мировой суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в 220 тысяч рублей.

После этого прокуратура обратилась в тот же суд с иском к осужденной даме, потребовав взыскать с нее всю сумму незаконно полученных доходов, которая составила 110 тысяч рублей.

Суд требование надзорного ведомства удовлетворил. Решение в законную силу еще не вступило.