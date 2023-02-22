В Коврове с владельца захламленной сельхозземли взыскали 23 миллиона рублей

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, 17 февраля Ковровский городской суд удовлетворил иск ведомства к владельцу земли сельскохозяйственного назначения, расположенной в Ковровском районе.

Россельхознадзор потребовал 23,5 миллиона рублей в качестве взыскания вреда, причиненного почвам, а также потребовал провести работы по очистке земли от строительного мусора и прочего хлама.

До обращения в суд надзорное ведомство предлагало владельцу участка добровольно возместить вред и провести работы, но понимания не нашло.

Претензии у Россельхознадзора возникли после того, как в январе 2022 года в ходе внеплановой проверки подтвердились нарушения, вскрытые в ходе ранее проведенного рейда. Тогда инспекторы нашли на сельхозземле строительный мусор и прочие отходы на площади 0,23 гектара. В ходе работы была рассчитана сумма причиненного вреда, которая и послужила суммой иска.

Теперь собственник обязан исполнить решение суда. В противном случае Россельхознадзор региона обещает обратиться в службу судебных приставов.