За прошлую неделю во Владимирской области обнаружили еще два очага бешенства

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о возникновении двух эпизоотических очагов бешенства за прошедшую неделю у диких животных: на территории д.33 д.Светильново МО Куприяновское Гороховецкого района (лиса); на территории д.1 ул.Красносельская гВладимира (лиса).

В очагах бешенства проводятся все необходимые профилактические, диагностические, ограничительные и иные меры, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства. Осуществляется вакцинация пострадавших и контактных животных и людей.

Обычно заражение бешенством происходит от диких зверей, как правило, от семейства собачьих, к которым относятся волки и лисы. Любой укус или попадание слюны животного на рану, равно как и убийство лисы и снятие с нее шкуры, могут иметь серьезные последствия.