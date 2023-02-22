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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 8:44

В Меленках ликвидирован пожар в производственном здании

ЧП случилось утром 22 февраля на улице Свердлова
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в доме №70 «а» по улице Свердлова поступила диспетчерам пожарной охраны в 06.55. Вскоре на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения. Всего выезжали шесть человек на двух пожарных машинах.

К моменту приезда расчетов внутри здания наблюдалось открытое пламя. Одно звено газодымозащитников прошло внутрь и локализовало, а затем ликвидировало пожар, не дав огню разойтись по всем помещениям. В результате сгорели находившиеся внутри вещи. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.