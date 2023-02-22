В Муроме в торговом центре задержали курьера мошенников при переводе денег

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, от четверых пожилых муромлян в полицию поступили заявления о совершенных в отношении них мошенничествах.

Во всех случаях неизвестный звонил бабушкам и дедушкам на телефоны и представлялся полицейским, а потом рассказывал сказку про попавших в ДТП родственников, требуя за «не привлечение к уголовной ответственности» деньги, причем как можно быстрее. Наличные пожилые люди передавали «представителю правоохранительных органов», которым выступал курьер. Таким образом жулики заполучили 1 миллион 200 тысяч рублей.

Наконец, сыщикам удалось выйти на след курьера, который был задержан в торговом центре Мурома при попытке перевода очередной партии денег через банкомат. Им оказался 22-летний уроженец Омска.

У молодого человека изъяли 438 тысяч рублей, которые были взяты у пенсионеров. По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело. На время следствия молодого человека заключили под стражу.