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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:45

Для завершения строительства Рпенского проезда областное Правительство возьмет кредит

Закончить работы власти хотят осенью этого года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

21 февраля президент анонсировал новые меры поддержки. Он предложил через механизм льготных кредитов дать регионам возможность получить уже в 2023 году деньги нацпроектов, зарезервированные в федеральном бюджете на 2024 год.

В связи с этим глава региона Александр Авдеев заявил, что воспользуется предложением и возьмет кредит на окончание строительства Рпенского проезда.

«Мы должны закончить Рпенский проезд в этом году, а финансирование по программам у нас расписано до 24–25 года. Мы обязательно воспользуемся программой, которую предложил президент, и профинансируем с использованием казначейского кредита строительство и завершение объекта уже в этом году», — сказал Авдеев региональному телеканалу «Губерния 33».

Напомним, что официально срок строительства дороги продлен до 1 февраля 2025 года, однако власти хотят сдать объект уже этой осенью.