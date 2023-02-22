Для завершения строительства Рпенского проезда областное Правительство возьмет кредит

фото регионального Правительства

21 февраля президент анонсировал новые меры поддержки. Он предложил через механизм льготных кредитов дать регионам возможность получить уже в 2023 году деньги нацпроектов, зарезервированные в федеральном бюджете на 2024 год.

В связи с этим глава региона Александр Авдеев заявил, что воспользуется предложением и возьмет кредит на окончание строительства Рпенского проезда.

«Мы должны закончить Рпенский проезд в этом году, а финансирование по программам у нас расписано до 24–25 года. Мы обязательно воспользуемся программой, которую предложил президент, и профинансируем с использованием казначейского кредита строительство и завершение объекта уже в этом году», — сказал Авдеев региональному телеканалу «Губерния 33».

Напомним, что официально срок строительства дороги продлен до 1 февраля 2025 года, однако власти хотят сдать объект уже этой осенью.