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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:05

В Судогодском районе будут производить детскую мебель

На предприятии планируется создать 40 рабочих мест
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта регионального Правительства

фото с сайта регионального Правительства

В Судогодском районе будут производить детскую мебель .Этот инвестиционный проект реализует ООО «Легко Мебель» при поддержке Агентства экономического развития Владимирской области. Новое производство появится в 2024 году в Головинском сельском поселении. Объём инвестиций – свыше 100 млн рублей, на предприятии планируется создать 40 рабочих мест.

«Легко Мебель» имеет производство в Хабаровске и планирует выйти на рынок европейской части России. Компания выпускает широкий ассортимент мебельной продукции для детей и подростков – кровати, модульные детские комнаты, шкафы, стеллажи, компьютерные и письменные столы, навесные полки и другие изделия. Выгодное географическое положение Владимирской области и близость федеральной трассы М-7 «Волга» стали решающими при выборе инвестиционной площадки.