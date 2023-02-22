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В Судогодском районе будут производить детскую мебель .Этот инвестиционный проект реализует ООО «Легко Мебель» при поддержке Агентства экономического развития Владимирской области. Новое производство появится в 2024 году в Головинском сельском поселении. Объём инвестиций – свыше 100 млн рублей, на предприятии планируется создать 40 рабочих мест.

«Легко Мебель» имеет производство в Хабаровске и планирует выйти на рынок европейской части России. Компания выпускает широкий ассортимент мебельной продукции для детей и подростков – кровати, модульные детские комнаты, шкафы, стеллажи, компьютерные и письменные столы, навесные полки и другие изделия. Выгодное географическое положение Владимирской области и близость федеральной трассы М-7 «Волга» стали решающими при выборе инвестиционной площадки.